"Київ під тінню війни": The New Yorker опублікував символічні малюнки українського художника

Американське видання The New Yorker надрукувало роботи відомого українського ілюстратора Сергія Майдукова. Усі вони присвячені готовності Києва чинити спротив ворогу в разі російського наступу.

Серія малюнків називається "Під тінню війни в Україні: листівки з Києва". Автор зауважив, що на їх створення його надихнули останні новини, які буквально витають в українському суспільстві.

Цікаво Станція метро "Видубичі" стала зіркою інстраграму The New York Times: атмосферне фото

Кожен українець – на своєму місці

На ілюстраціях Майдуков втілив доволі прості, але глибокі сюжети:

чоловік, який, вигулюючи песика на березі Дніпра, вдивляється у небо з військовими літаками;

комунальник, який малює на стіні червону стрілку з підписом "Укриття";

Промені Гідності, встановлені на місцях розстрілів Небесної Сотні, які осявають Майдан;

військові з наплічниками, котрі крокують Бесарабською площею.

Сьогодні я прокинувся, і мої перші думки були про неминучість війни. З повідомленнями про проникнення в Україну російських диверсантів і хакерів, моя родина та друзі занепокоїлися. Деякі з нас вирішили вступити до військ територіальної оборони – це допомагає мені заспокоїтися, але не дуже,

– написав Майдуков.

Він також додав, що коли на вулиці та в метро бачиш людей у формі, а влада активно перевіряє у столиці бомбосховища, то ховатися від новин марно.



Малюнок, на якому комунальник малює дороговкази до укриття / The New Yorker, Сергій Майдуков



Чоловік спостерігає за військовими літаками в небі над Дніпром / The New Yorker, Сергій Майдуков

Замальовка з військовими на Бесарабській площі / The New Yorker, Сергій Майдуков



Символічний малюнок з Променями Гідності на Майдані / The New Yorker, Сергій Майдуков

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю.До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Це важливо – блог Макарука про те, чого боїться Путін: дивіться відео