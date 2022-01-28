Київ побив рекорд за кількістю переможців мовного конкурсу: де вчиться найбільше знавців

Одразу 317 школярів із Києва стали переможцями ІІ Всеукраїнського відкритого марафону з української мови. Загалом по Україні їх вибрали 2 391.

Юні мовознавці зі столиці вибороли 116 перших місць, 110 других і 91 третє. До рейтингу шкіл Києва, де навчається найбільше переможців, потрапили 8 освітніх установ.

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Організатори марафону, освітня платформа HUMAN та Інститут модернізації змісту освіти, включили до рейтингу:

школу І ступеня 330 "Русанівка" – 15 призерів;

міжнародну школу "Глобус" – 14 призерів;

школу "Європейський колегіум" – 12 призерів;

школу І – ІІІ ступенів 101 Шевченківського району міста Києва – 11 призерів;

гімназію №178 міста Києва – 11 призерів;

ліцей "Наукова зміна" – 10 призерів;

Київську гімназію східних мов 1 – 9 призерів;

Liko-School – 8 призерів.



У Києві вчиться найбільше переможців мовного марафону / Інфографіка HUMAN

Чотиритижневий марафон

Учасники конкурсу з 12 листопада по 5 грудня виконували онлайн різноманітні тести з української мови, які для них спеціально підготувала творча група шкільних педагогів та викладачів вишів. Аби здобути перемогу, необхідно було виконати все бездоганно або ж допустити не більше двох помилок протягом усіх етапів.

Ознайомитися детально з результатами конкурсу у певних областях та містах України можна, перейшовши за цим лінком

Текст публікації HUMAN:

Найбільша кількість призерів II Всеукраїнського відкритого марафону з української мови мешкає у столиці. Так, 2391 переможця мовного конкурсу 317 навчаються у Києві, серед них 1 місце посіло 116 учнів, 2 місце – 110 учнів, а 3 місце – 91.

Ми визначили, в яких закладах освіти навчається найбільша кількість знавців української мови:

школа І ступеня 330 "Русанівка" – 15 призерів;

міжнародна школа "Глобус" – 14 призерів;

школа "Європейський колегіум" – 12 призерів;

школа І – ІІІ ступенів 101 Шевченківського району міста Києва – 11 призерів;

гімназія №178 міста Києва – 11 призерів;

ліцей "Наукова зміна" – 10 призерів;

Київська гімназія східних мов 1 – 9 призерів;

Liko-School – 8 призерів.

Дякуємо керівництву зазначених шкіл, а також їхнім вчителям української мови за відмінну підготовку учнів.