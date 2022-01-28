Юные языковеды из столицы завоевали 116 первых мест, 110 вторых и 91 третье. В рейтинг школ Киева, где учится больше всего победителей, попали 8 образовательных учреждений.
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Где лучше учат украинский
Организаторы марафона, образовательная платформа HUMAN и Институт модернизации содержания образования, включили в рейтинг:
- школу I степени 330 "Русановка" – 15 призеров;
- международную школу "Глобус" – 14 призеров;
- школу "Европейский коллегиум" – 12 призеров;
- школу I-III ступеней 101 Шевченковского района города Киева – 11 призеров;
- гимназию №178 города Киева – 11 призеров;
- лицей "Научная смена" – 10 призеров;
- Киевскую гимназию восточных языков 1 – 9 призеров;
- Liko-School – 8 призеров.
В Киеве учится больше всего победителей языкового марафона / инфографика HUMAN
Четырехнедельный марафон
Участники конкурса с 12 ноября по 5 декабря выполняли онлайн разнообразные тесты по украинскому языку, которые для них специально подготовила творческая группа школьных педагогов и преподавателей вузов. Чтобы одержать победу, необходимо было выполнить все безупречно или же допустить не более двух ошибок на протяжении всех этапов.
Текст публикации HUMAN:
Наибольшее количество призеров II Всеукраинского открытого марафона по украинскому языку живет в столице. Так, 2391 победителя языкового конкурса 317 учатся в Киеве, среди них 1 место заняло 116 учащихся, 2 место – 110 учеников, а 3 место – 91.
Мы определили, в каких учебных заведениях учится наибольшее количество знатоков украинского языка:
- школа I степени 330 "Русановка" – 15 призеров;
- международная школа "Глобус" – 14 призеров;
- школа "Европейский коллегиум" – 12 призеров;
- школа I-III ступеней 101 Шевченковского района города Киева – 11 призеров;
- гимназия №178 города Киева – 11 призеров;
- лицей "Научная смена" – 10 призеров;
- Киевская гимназия восточных языков 1 – 9 призеров;
- Liko-School – 8 призеров.
Благодарим руководство указанных школ, а также их учителей украинского языка за отличную подготовку учеников.