Київ ризикує опинитися у "помаранчевій" зоні, але має шанс не піти на локдаун, – Рубан
Джерело:"Сегодня"
Київ цілком може опинитися у "помаранчевій" зоні карантину через черговий спалах коронавірусу. Про це заявив голова Держпродспоживслужби столиці Олег Рубан.
Однак він наголосив, що суворе посилення протиепідемічних заходів може знадобитися дещо згодом. Наразі ж такої необхідності ще нема.
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У Києва є шанс не "почервоніти"
За словами Рубана, уникнути потрапляння в "червону" зону пандемічних обмежень Києву може допомогти лише одне. Це – вакцинація. Він зауважив, що такий шлях вже обрали прогресивні країни Європи і зокрема Велика Британія.Зверніть увагу! За останю добу в Києві зафіксували 169 нових випадків COVID-19.
Коли більше 70 – 80% громадян будуть вакциновані, тоді не потрібно вводити суворих обмежень. Тільки так ми зможемо зупинити пандемію і не допустити локдауну і закриття всього бізнесу,
– переконаний голова київської Держпродспоживслужби.
Сумнівна слава столиці
Американська журналістка Роза Лістер написала для The New York Times статтю про Київ. Вона назвала його "столицею пандемічних вечірок", а також розповіла про роботу підпільних барів у період карантинних обмежень. Крім того, іноземка наголосила, що в нашу країну доволі легко потрапити з будь-якого куточка світу.