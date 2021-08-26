Київ забрав 16 мільйонів з реконструкції Бортницької станції аерації: куди підуть гроші

У Києві вирішили перерозподілити понад 16 мільйонів гривень, які заклали на реконструкцію Бортницької станції аерації. Гроші підуть на оновлення дюкерних переходів через Дніпро та протизсувні роботи.

Йдеться про скорочення фінансування реконструкції станції. В КМДА вирішили, що є більш термінові проєкти. Це випливає з розпорядження Адміністрації.

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Куди ж піде 16 мільйонів

12,1 мільйона гривень спрямують на реконструкцію дюкерних переходів через Дніпро.

4 мільйони гривень на протизсувні роботи на схилі Батиєвої гори, а також на вулиці Лук’янівській, 46.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яке передбачає реконструкцію споруд очистки стічних каналізаційних вод й будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації.

Бортницька станція аерації – комплекс інженерних споруд, обладнання та комунікацій, призначений для повного біологічного очищення стічних вод Києва від забруднювальних речовин та обробки затриманих механічних решток (сміття). На станції проходять очищення всі господарсько-побутові стічні води, а також промислові стічні води після попереднього їх очищення на самих підприємствах.

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