Речь идет о сокращении финансирования реконструкции станции. В КГГА решили, что существуют более срочные проекты. Это следует из распоряжения Администрации.
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Куда же пойдет 16 миллионов
- 12,1 миллиона гривен направят на реконструкцию дюкерных переходов через Днепр.
- 4 миллиона гривен на противооползневые работы на склоне Батыевой горы, а также на улице Лукьяновской, 46.
Напомним, что Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которое предусматривает реконструкцию сооружений очистки сточных канализационных вод и строительство технологической линии по обработке и утилизации осадков Бортнической станции аэрации.
Ранее в Киевводоканале объяснили, почему вода в Днепре зеленая. На это влияют моющие средства.