Речь идет о сокращении финансирования реконструкции станции. В КГГА решили, что существуют более срочные проекты. Это следует из распоряжения Администрации.

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Куда же пойдет 16 миллионов

12,1 миллиона гривен направят на реконструкцию дюкерных переходов через Днепр.

4 миллиона гривен на противооползневые работы на склоне Батыевой горы, а также на улице Лукьяновской, 46.

Напомним, что Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которое предусматривает реконструкцию сооружений очистки сточных канализационных вод и строительство технологической линии по обработке и утилизации осадков Бортнической станции аэрации.

Бортническая станция аэрации – комплекс инженерных сооружений, оборудования и коммуникаций, предназначенный для полной биологической очистки сточных вод Киева от загрязняющих веществ и обработки задержанных механических остатков (мусор). На станции проходят очистку все хозяйственно-бытовые сточные воды, а также промышленные сточные воды после предварительной их очистки на самих предприятиях.

Ранее в Киевводоканале объяснили, почему вода в Днепре зеленая. На это влияют моющие средства.