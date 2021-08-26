Йдеться про скорочення фінансування реконструкції станції. В КМДА вирішили, що є більш термінові проєкти. Це випливає з розпорядження Адміністрації.

Важлива тема Рудий пес покупався в Дніпрі та виліз геть зеленим: жахливі фото

Куди ж піде 16 мільйонів

12,1 мільйона гривень спрямують на реконструкцію дюкерних переходів через Дніпро.

4 мільйони гривень на протизсувні роботи на схилі Батиєвої гори, а також на вулиці Лук’янівській, 46.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яке передбачає реконструкцію споруд очистки стічних каналізаційних вод й будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації.

Бортницька станція аерації – комплекс інженерних споруд, обладнання та комунікацій, призначений для повного біологічного очищення стічних вод Києва від забруднювальних речовин та обробки затриманих механічних решток (сміття). На станції проходять очищення всі господарсько-побутові стічні води, а також промислові стічні води після попереднього їх очищення на самих підприємствах.

Раніше у Київводоканалі пояснили, чому вода у Дніпрі зелена. На це впливають миючі засоби.