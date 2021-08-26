Йдеться про скорочення фінансування реконструкції станції. В КМДА вирішили, що є більш термінові проєкти. Це випливає з розпорядження Адміністрації.
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Куди ж піде 16 мільйонів
- 12,1 мільйона гривень спрямують на реконструкцію дюкерних переходів через Дніпро.
- 4 мільйони гривень на протизсувні роботи на схилі Батиєвої гори, а також на вулиці Лук’янівській, 46.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яке передбачає реконструкцію споруд очистки стічних каналізаційних вод й будівництво технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації.
Раніше у Київводоканалі пояснили, чому вода у Дніпрі зелена. На це впливають миючі засоби.