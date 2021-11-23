Київ рясно засипає снігом: видовищний фоторепортаж зі столиці

23 листопада 2021 , 19:45
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Джерело:

24 канал

Вперше з минулої зими у Києві сталася довгоочікувана багатьма подія – пішов перший сніг. Місто потроху почало вкривати білим полотном опадів.

Ввечері, коли на дворі геть темно, засніжений Київ виглядає особливо красиво. Відблиски світла у сніжинках створюють магічне відчуття наближення новорічних свят.

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Попри те, що більшість все ж таки радіє цьому явищу природи, автомобілістам наразі не позаздриш – через снігопад столиця зупинилася у серйозних заторах.

Синоптики прогнозують ожеледицю

  • Працівники Укргідрометцентру стверджують, що вночі та вранці 24 листопада на дорогах міста очікується ожеледиця.
  • Через це пішоходів та водіїв просять бути обережними під час пересувань столицею.
  • Дорожники Київавтодору почали обробляти дорожні покриття мостів, шляхопроводів та вулиць з бруківкою протиожеледними засобами ще до початку опадів.

Втім, навіть несприятливі погодні умови на дорогах не здатні погіршити настрій киян від першого снігу.

Дивіться фото першого снігу у Києві / Фото журналістів 24 каналу: Валентини Поліщук, Вікторії Войт та Ірини Вихрущ

Автор: Олексій Чибісов