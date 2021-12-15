У Київавтодор навідалися з обшуками через мільйонні розтрати на ремонті Південного мосту

Подільська окружна прокуратура й поліція здійснили обшуки в офісах Київавтодору та його підрядника. Це пов'язано із величезними розтратами коштів під час ремонту Південного мосту.

За вказаним фактом вже зареєстроване кримінальне провадження. Слідство вважає, що бюджетні кошти привласнили під час державних закупівель для капітального ремонту деформаційних швів естакадної частини.

До теми Серіал з обшуками триває: прокуратура прийшла в Київавтодор



Обшуки провели через розтрату понад 148 мільйонів гривень / Фото Київської міської прокуратури

"Випарувалися" понад 148 мільйонів

У прокуратурі зазначили, що загальна сума підряду становила 148,7 мільйонів гривень.

Однак частина робіт, які підрядник виконував з вересня по листопад, взагалі не відповідають заявленим обсягам та вартості.

Через такі невідповідності 14 грудня правоохоронці й провели низку обшуків, керуючись ухвалою суду.

Зокрема, в офісах шукали фінансові документи та інформацію, яка проллє світло на обставини злочину.

Все таємне стає явним

Організатори схеми постануть перед судом за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. До того ж, йдеться про особливо великі розміри та про діяльність організованої групи. За це передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на 7 – 12 років, а також позбавлення права займатися певною діяльністю чи обіймати конкретні посади протягом трьох років з конфіскацією майна.

Попередня серія обшуків у Київавтодорі 8 грудня стосувалася ще однієї масштабної схеми. Зокрема, посадовців комунальної установи запідозрили в заволодінні бюджетними коштами, за які мали придбати підмітально-прибиральні машини. На це було виділено 32 мільйони гривень. Одна одиниця техніки коштувала 2,6 мільйона гривень, однак розмитнювали її за зовсім іншою ціною – 1,2 мільйона гривень.