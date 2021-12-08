Вони пов'язані з кримінальним провадженням щодо заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю підмітально-прибиральних машин.

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Посадовців підозрюють у привласненні мільйонів

Ще у 2020 році Київавтодор уклав договір на закупівлю 12 підмітально-прибиральних машин. Їх вартість становила приблизно 32 мільйони гривень (2,6 мільйони гривень за одиницю товару).

Однак розмитнювали техніку за новою ціною, вказаною у декларації, – це 1,2 мільйона гривень за одиницю.

Така різниця в сумах наштовхнула правоохоронців на думку, що комунальники розікрали кошти з бюджету столиці.

Важливо! Всі обшуки санкціоновані судом. Наразі триває подальше розслідування.

Що шукали в імовірних корупціонерів

Низка обшуків відбулася не лише в офісних приміщеннях Київавтодору, але й на її фірмі-постачальниці й вдома у фігурантів гучної справи.

Зокрема, там намагалися знайти первинні фінансові документи про згадані закупівлі та зафіксувати відомості про обставини злочину.

Розслідування ще однієї схеми в 60 мільйонів

На початку листопада Київська міська прокуратура нагрянула з обшуками до Укргідроенерго, "НВО Укргідроенергобуд" та їх підрядників. Причиною стала підозра представників цих компаній у привласненні 60 мільнів гривень під час ремонту Дністровської гідроакумулюючої електростанції.

Текст публікації Київської міської прокуратури:

Прокуратура проводить обшуки в офісі Київавтодору. За процесуального керівництва Солом'янської окружної прокуратури міста Києва слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, за оперативного супроводження Головного управління СБУ в місті Києві та Київській області проводяться обшуки в приміщенні комунальної корпорації Київавтодор у межах кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю підмітально-прибиральних машин (частина 5 статті 191 Кримінального кодексу України).

Згідно з матеріалами слідства, у 2020 році за результатами публічних закупівель комунальною корпорацією Київавтодор укладено договір на поставку 12 підмітально-прибиральних машин на загальну суму приблизно в 32 мільйони гривень (тобто 2,6 мільйонів гривень за одиницю).

При цьому до митного оформлення транспортні засоби були задекларовані з вартістю 1,2 мільйона гривень за одиницю. Зазначені дії можуть свідчити про можливе вчинення кримінального правопорушення, а саме – розкрадання коштів міського бюджету.

8 грудня 2021 року на підставі ухвал суду в офісних приміщеннях комунальної корпорації Київавтодор та фірми-постачальниці, а також за місцями проживання фігурантів провадження розпочато обшуки з метою відшукання та вилучення первинних фінансових документів щодо здійснених закупівель та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.