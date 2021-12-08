Они связаны с уголовным производством по завладению бюджетными средствами, выделенными на закупку подметально-уборочных машин.

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Чиновников подозревают в присвоении миллионов

Еще в 2020 году Киевавтодор заключил договор на закупку 12 подметально-уборочных машин. Их стоимость составляла примерно 32 миллиона гривен (2,6 миллиона гривен за единицу товара).

Однако растаможивали технику по новой цене, указанной в декларации, – это 1,2 миллиона гривен за единицу.

Такая разница в суммах натолкнула правоохранителей на мысль, что коммунальщики разворовали средства из бюджета столицы.

Важно! Все обыски санкционированы судом. В настоящее время идет дальнейшее расследование.

Что искали у вероятных коррупционеров

Ряд обысков состоялся не только в офисных помещениях Киевавтодора, но и в ее фирме-поставщице и дома у фигурантов громкого дела.

В частности, там пытались найти первичные финансовые документы об упомянутых закупках и зафиксировать сведения об обстоятельствах преступления.

Расследование еще одной схемы в 60 миллионов

В начале ноября Киевская городская прокуратура нагрянула с обысками в Укргидроэнерго, НПО Укргидроэнергострой" и их подрядчикам. Причиной стало подозрение представителей этих компаний в присвоении 60 миллионов гривен во время ремонта Днестровской гидроаккумулирующей электростанции.

Текст публикации Киевской городской прокуратуры:

Прокуратура производит обыски в офисе Киевавтодора. При процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры города Киева следственным отделом Соломенского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве, при оперативном сопровождении Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области проводятся обыски в помещении коммунальной корпорации Киевавтодор в рамках уголовного производства, начатого по факту завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку подметально-уборочных машин (часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины).

Согласно материалам следствия, в 2020 году по результатам публичных закупок коммунальной корпорацией Киевавтодор заключен договор на поставку 12 подметально-уборочных машин на общую сумму примерно в 32 миллиона гривен (т.е. 2,6 миллиона гривен за единицу).

При этом к таможенному оформлению транспортные средства были задекларированы со стоимостью 1,2 миллиона гривен за единицу. Указанные действия могут свидетельствовать о возможном совершении уголовного правонарушения, а именно – хищении средств городского бюджета.

8 декабря 2021 года на основании постановлений суда в офисных помещениях коммунальной корпорации Киевавтодор и фирмы-поставительницы, а также по местам жительства фигурантов производства начаты обыски с целью изыскания и изъятия первичных финансовых документов по осуществленным закупкам и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного преступления. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.