По указанному факту уже зарегистрировано уголовное производство. Следствие считает, что бюджетные средства присвоили во время государственных закупок для капитального ремонта деформационных швов эстакадной части.

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Обыски провели из-за растраты более 148 миллионов гривен / Фото Киевской городской прокуратуры

"Испарились" более 148 миллионов

В прокуратуре отметили, что общая сумма подряда составила 148,7 миллионов гривен.

Однако часть работ, которые подрядчик выполнял с сентября по ноябрь, вообще не соответствуют заявленным объемам и стоимости.

Из-за таких несоответствий 14 декабря правоохранители и провели ряд обысков, руководствуясь постановлением суда.

В частности, в офисах искали финансовые документы и информацию, которая прольет свет на обстоятельства преступления.

Важно! Организаторы схемы предстанут перед судом за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. К тому же, речь идет об особо крупных размерах и о деятельности организованной группы. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 7 – 12 лет, а также лишение права заниматься определенной деятельностью или занимать конкретные должности в течение трех лет с конфискацией имущества.

Все тайное становится явным

Предыдущая серия обысков в Киевавтодоре 8 декабря касалась еще одной масштабной схемы. В частности, должностных лиц коммунального учреждения заподозрили в завладении бюджетными средствами, за которые должны были приобрести подметально-уборочные машины. На это было выделено 32 миллиона гривен. Одна единица техники стоила 2,6 миллиона гривен, однако растаможивали ее по совсем другой цене – 1,2 миллиона гривен.