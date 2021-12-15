По указанному факту уже зарегистрировано уголовное производство. Следствие считает, что бюджетные средства присвоили во время государственных закупок для капитального ремонта деформационных швов эстакадной части.
К теме Сериал с обысками продолжается: прокуратура пришла в Киевавтодор
Обыски провели из-за растраты более 148 миллионов гривен / Фото Киевской городской прокуратуры
"Испарились" более 148 миллионов
- В прокуратуре отметили, что общая сумма подряда составила 148,7 миллионов гривен.
- Однако часть работ, которые подрядчик выполнял с сентября по ноябрь, вообще не соответствуют заявленным объемам и стоимости.
- Из-за таких несоответствий 14 декабря правоохранители и провели ряд обысков, руководствуясь постановлением суда.
- В частности, в офисах искали финансовые документы и информацию, которая прольет свет на обстоятельства преступления.
Все тайное становится явным
Предыдущая серия обысков в Киевавтодоре 8 декабря касалась еще одной масштабной схемы. В частности, должностных лиц коммунального учреждения заподозрили в завладении бюджетными средствами, за которые должны были приобрести подметально-уборочные машины. На это было выделено 32 миллиона гривен. Одна единица техники стоила 2,6 миллиона гривен, однако растаможивали ее по совсем другой цене – 1,2 миллиона гривен.