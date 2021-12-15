За вказаним фактом вже зареєстроване кримінальне провадження. Слідство вважає, що бюджетні кошти привласнили під час державних закупівель для капітального ремонту деформаційних швів естакадної частини.

До теми Серіал з обшуками триває: прокуратура прийшла в Київавтодор



Обшуки провели через розтрату понад 148 мільйонів гривень / Фото Київської міської прокуратури

"Випарувалися" понад 148 мільйонів

У прокуратурі зазначили, що загальна сума підряду становила 148,7 мільйонів гривень.

Однак частина робіт, які підрядник виконував з вересня по листопад, взагалі не відповідають заявленим обсягам та вартості.

Через такі невідповідності 14 грудня правоохоронці й провели низку обшуків, керуючись ухвалою суду.

Зокрема, в офісах шукали фінансові документи та інформацію, яка проллє світло на обставини злочину.