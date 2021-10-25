У Київоблгазі назвали підприємства, які найближчим часом мають погасити величезні борги

12 підприємств теплокомуненерго заборгували Київоблгазу від 500 тисяч до майже 11 мільйонів гривень. Найближчим часом ці компанії мають погасити заборгованість, інакше опалювальний сезон для сотень тисяч людей опиниться під загрозою.

У Київобленерго зазначили, що хочуть звернути на заборгованість підприємств увагу керівників місцевого самоврядування. Борги утворилися через несплату за послуги з розподілу природного газу.

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Найбільшу заборгованість мають 12 компаній, хоча ще тиждень тому у цей список входили 15 підприємств.

Які компанії мають найбільшу заборгованість за газ перед Київобленерго

Непогашені борги на загальну суму у майже 30 мільйонів гривень мають такі комунальні компанії теплокомуненерго:

Васильківтепломережа – 10,7 мільйона гривень;

Білоцерківтепломережа – 4,7 мільйона гривень;

Вишгородтепломережа – 4,4 мільйона гривень;

Вишнівськтеплоенерго – 1,5 мільйона гривень;

Обухіврайтепломережа – 1,3 мільйона гривень;

Управління житлово-комунального господарства Славутича – 1,3 мільйона гривень;

Ресурсозбереження – 1,3 мільйона гривень;

Боярське головне виробниче управління ЖКГ – 1,2 мільйона гривень;

Фастівтепломережа – 1,1 мільйона гривень;

Теплоенергопостач – 0,9 мільйона гривень;

Управляюча компанія "Зараз – 5" – 0,5 мільйона гривень;

Переяслав-Хмельницьктепломережа – 0,5 мільйона гривень;

Посадовці Київоблгазу стверджують, що продовжують докладати зусиль для безперебійного постачання газу споживачам Київщини.