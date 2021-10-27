Київщина опинилась у червоній зоні карантину: що заборонять через COVID-19

Київська область потрапила до переліку регіонів, які переходять до червоної карантинної зони. Обмеження почнуть діяти з 30 жовтня.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов пояснив, що таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні.

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Що заборонять

Жителі Київщини через обмеження, пов'язані з черговим спалахом коронавірусу, не зможуть відвідувати:

заклади громадського харчування;

торговельно-розважальні центри;

непродовольчі ринки та магазини;

масові заходи;

театри та кінотеатри;

спортзали, басейни та фітнес-клуби.

Приємний бонус для щеплених

Обмеження не поширюватимуться на ті заклади та установи, 100% відвідувачів та співробітників яких пройшли повний курс вакцинації.

Жителі Київської області, які отримали щеплення проти COVID-19 зможуть безперешкодно мандрувати між областями за умови наявності сертифікату.



Правила адаптивного карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу

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