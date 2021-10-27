Київщина опинилась у червоній зоні карантину: що заборонять через COVID-19

27 жовтня 2021 , 11:28
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Джерело:

телеграм-канал Олега Немчінова

Київська область потрапила до переліку регіонів, які переходять до червоної карантинної зони. Обмеження почнуть діяти з 30 жовтня.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов пояснив, що таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні.

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Що заборонять

Жителі Київщини через обмеження, пов'язані з черговим спалахом коронавірусу, не зможуть відвідувати:

  • заклади громадського харчування;
  • торговельно-розважальні центри;
  • непродовольчі ринки та магазини;
  • масові заходи;
  • театри та кінотеатри;
  • спортзали, басейни та фітнес-клуби.
Зверніть увагу! Обмеження не поширюватимуться на ті заклади та установи, 100% відвідувачів та співробітників яких пройшли повний курс вакцинації.

Приємний бонус для щеплених

Жителі Київської області, які отримали щеплення проти COVID-19 зможуть безперешкодно мандрувати між областями за умови наявності сертифікату.


Правила адаптивного карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу 

Пандемія крокує Україною

  • Окрім Київщини, з 30 жовтня до червоної зони увійдуть також Житомирщина, Івано-Франківщина, Луганщина, Львівщина, Хмельниччина та Чернігівщина. Наразі в зоні найсуворіших обмежень перебувають уже 15 областей.
  • Станом на ранок 27 жовтня в Україні було виявлено 22 574 нових випадки коронавірусу. З них на Київщині – 880.
Автор: Вікторія Довгань