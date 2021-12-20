На Київщині чиновники хотіли незаконно привласнити землю за 800 мільйонів

Слідчі СБУ викрили посадовців однієї з селищних рад Обухівського району Київщини. Зловмисники продали землю підконтрольній собі приватній компанії за заниженою на сотні мільйонів гривень ціною.

Як з'ясували правоохоронці, чиновники завдали державі понад 700 мільйонів гривень збитків. Сама схема полягала у тому, що вартість землі занижували у 10 разів, після чого намагалися продати її приватній фірмі.

Дивіться також Близько 40 тисяч, – Скороход розповіла про виплати "слугам" у конвертах за потрібні голосування

Йдеться про 7 земельних ділянок площею понад 26 гектарів.

Замість 800 мільйонів сплатили лише 55



На землі, яку продали за безцінь, вже почали будівництво / Фото СБУ

У СБУ кажуть, що посадовці селищної ради залучили до оборудки оцінщика, який вніс у документи заздалегідь занижену вартість призначених під забудову земельних ділянок.

На підставі такого висновку селищна рада продала приватній компанії 7 ділянок землі площею понад 26 гектарів.

Сплатили за це 55 мільйонів гривень, хоча справжня ринкова вартість землі становить майже 800 мільйонів.

20 грудня слідчі провели 26 обшуків у сільській раді та у мешканнях фігурантів провадження.



Слідчі викрили посадовців сільської ради Обухівщини / Фото СБУ

Під час обшуків правоохоронці вилучили оригінали документів про продаж земельних ділянок, фінансово-господарську документацію та чорнову бухгалтерію з доказами протиправної діяльності посадовців.

Оборудку СБУшники кваліфікували як заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем. Якщо посадовців визнають винними у суді, їм загрожує від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.