На Київщині Opel влетів у пішоходів: загинув 10-річний хлопчик
Джерело:Поліція Київської області
Смертельна ДТП, яка забрала життя дитини та 60-річного чоловіка, сталася неподалеку від селища міського типу Димер у Київській області. Водій Opel, за попередніми даними, не впорався з керуванням та влетів у пішоходів.
Люди в момент ДТП перебували неподалік від зупинки громадського транспорту. Потерпілі загинули миттєво.
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Ними виявилися мешканці села Катюжанка.
Що відомо про жахливу смертельну ДТП на Київщині
- Як встановили слідчі, власник Opel їхав з села Демидів, коли його автівка влетіла у групу пішоходів.
- Після удару машину відкинуло на зустрічну смугу під вантажівку.
- Сам водій легковика внаслідок ДТП, за попередніми даними, не постраждав.
Пішоходів від удару відкинуло на кілька метрів / Фото поліції Києва
За фактом аварії відкрили кримінальне провадження. Інцидент кваліфікували як порушення правил дорожнього руху, яке призвело до загибелі кількох осіб.
Якщо чоловіка визнають винним, йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі із забороною керувати на термін до 3 років після звільнення.
На місці інциденту досі працюють правоохоронці, які документують всі обставини жахливої аварії.