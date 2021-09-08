На Київщині патріоти масово псують рекламу з проросійським Мураєвим

Білборди із зображенням антиукраїнського діяча та власника пропагандистського каналу "Наш" побачили мешканці Київської області. Перебувати осторонь та дозволити поплічнику окупантів рекламуватися на нашій землі люди не змогли.

Сам факт появи реклами з фанатом Росії неабияк обурив багатьох громадян. Висловились патріоти й щодо співробітництва рекламних компаній з Мураєвим, оскільки за законом власники білбордів не відмовилися від кривавих грошей.

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Втім, патріотично налаштовані активісти вирішили боротися з проблемою власноруч.

Не його земля

Відеозапис з розмальованими портретами антиукраїнського діяча з'явився у соцмережах. Зробили його у Боярці на Київщині, де патріоти й проявили громадянську позицію.

На білбордах Мураєву нагадали, ким є президент Росії Путін, а також трошки принизили самого екснардепа.

У коментарях до численних фото та відео з зіпсованими білбордами користувачі зазначили, що українська земля йому не належить. Тому що Мураєв – "типовий представник русского мира".

За даними джерел 24 каналу скандальні білборди з пикою проросійського політика побачили майже в усіх областях України. Але чималу кількість рекламних конструкцій спіткала така ж доля, як і на Київщині.

Дивіться відео з зіпсованою рекламою з Мураєвим: