На Київщині під час купання на Водохреще загинув чоловік

Надзвичайна подія сталася у селі Крушинка Фастівського району Київської області. 52-річний чоловік пірнув у святкову купель, однак самостійно вибратися вже не зміг.

Шукати тіло загиблого довелося водолазам ДСНС. На місці події працювали слідчі та медики швидкої. Втім, лікарям залишилося лише констатувати смерть вірянина.

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Інцидент, за даними рятувальників, стався близько 12:30. Чоловік, за словами свідків, перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Казав, що покаже, як треба пірнати



Тіло чоловіка шукали 5 водолазів / Фото ДСНС України

Трагедія сталася на ставку Шкільний у Фастівському районі Київської області.

Очевидці стверджують, що перед зануренням вірянин кричав про те, що сам працював водолазом, і що він має намір продемонструвати всім, як треба купатися на Водохреще.

Біля водоймища, де вирубали ополонку у вигляді хреста, чергували рятувальники, які швидко кинулися на допомогу потерпілому. Втім, чоловік пішов глибоко під воду, тому знайти його швидко не вдалося.

Аби знайти потопельника, довелося викликати 5 рятувальників. Вони знайшли тіло та дістали його з води майже через 3 години.



Тіло чоловіка шукали майже 3 години / Фото поліції Київщини

Слідчі задокументували всі обставини події та опитали свідків. З кваліфікацією інциденту вони обіцяють розібратися трохи згодом, коли встановлять причину смерті чоловіка.

Інцидент під час купання у Києві

Святкування Водохреща на Київщині 19 січня не обійшлося без інцидентів. На Оболонській набережній у Києві після пірнання в ополонку між двома чоловіками сталася бійка. Розтягували їх патрульні та працівники муніципальної варти, які чергували на місці купання. Одного з чоловіків правоохоронці затримали.