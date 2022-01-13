На Київщині спалахнули склади із шинами: вогонь охопив понад 1000 квадратних метрів

У місті Бородянка під Києвом спалахнула масштабна пожежа на складах. Виклик надійшов рятувальникам вранці 13 січня.

У приміщенні, яке охопив вогонь, зберігалися використані автомобільні шини. Для ліквідації пожежі залучили 7 одиниць техніки та 27 вогнеборців.

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Вогонь поглинув величезну площу

Станом на 8:00 на складах палали 1000 квадратних метрів площі.

На щастя, жертв та постраждалих немає.

Рятувальники запевнили, що цілком контролюють ситуацію і не мають жодних проблем із водопостачанням.



Вогонь охопив площу в 1000 квадратних метрів / Фото ДСНС

На Чернігівщині горіла меблева фабрика

Пожежа виникла на території заводу "Борекс", який уже не працює.

У місті Ніжин на Чернігівщині 9 січня вибухнув котел на меблевій фабриці. Це спричинило серйозну пожежу, яку гасили 20 рятувальників та 5 одиниць техніки. Вогонь швидко перекинувся на покрівлю цеху, де виготовяли пелети.

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