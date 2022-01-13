На Київщині спалахнули склади із шинами: вогонь охопив понад 1000 квадратних метрів
13 січня 2022 , 09:59Читать новость на русском
Джерело:сайт ДСНС
У місті Бородянка під Києвом спалахнула масштабна пожежа на складах. Виклик надійшов рятувальникам вранці 13 січня.
У приміщенні, яке охопив вогонь, зберігалися використані автомобільні шини. Для ліквідації пожежі залучили 7 одиниць техніки та 27 вогнеборців.
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Вогонь поглинув величезну площу
- Станом на 8:00 на складах палали 1000 квадратних метрів площі.
- На щастя, жертв та постраждалих немає.
- Рятувальники запевнили, що цілком контролюють ситуацію і не мають жодних проблем із водопостачанням.
Вогонь охопив площу в 1000 квадратних метрів / Фото ДСНС
На Чернігівщині горіла меблева фабрика
У місті Ніжин на Чернігівщині 9 січня вибухнув котел на меблевій фабриці. Це спричинило серйозну пожежу, яку гасили 20 рятувальників та 5 одиниць техніки. Вогонь швидко перекинувся на покрівлю цеху, де виготовяли пелети.
У Бородянці спалахнули склади з шинами: відео