Інцидент трапився у місті Ніжин. Водночас вибух опалювального котла поки називають лише попередньою причиною пожежі.

Читайте також У Китаї через вибух газу обвалилася їдальня, щонайменше 10 загиблих

Вогонь поширився на дах

Як повідомили рятувальники, внаслідок вибуху виникла пожежа і вогонь поширився на покрівлю цеху ПрАТ "Ніжинська меблева фабрика". У цьому цеху виробляють пелети.

Станом на 16.07 9 січня пожежники домоглись того, щоб вогонь не поширювався далі.

Попередньо жертв та постраждалих немає. До гасіння залучили 20 осіб та 5 одиниць техніки ДСНС.

Рятувальники працюють, щоб загасити пожежу / Фото ДСНС

Останні пожежі в Україні

Під час різдвяних свят у Чернівцях сталося 2 пожежі, в яких постраждали люди. Одна з них спалахнула на проспекті Незалежності, інша – на вулиці Воробкевича. На щастя, в обох випадках вдалося обійтися без жертв. Потерпілі перебували у лікарні.

Також на Різдво у Харкові горів студентський гуртожиток університету імені Василя Каразіна. Із будівлі терміново виводили 106 людей. Відомо, що пожежа сталася в одній з кімнат на 3 поверсі будівлі.

На Вінниччині у суботу, 8 січня, спалахнула моторошна пожежа у житловому будинку. У вогні загинув 7-річний хлопчик.

Вам знадобиться алгоритм дій, якщо опинились в осередку пожежі: дивіться відео