Київщину атакують "Шахеди": у регіоні працює ППО

Вибухи чули місцеві жителі у Київській області вночі 15 квітня. Це трапилося під час атаки БпЛА ворога.

Сили ППО працюють по цілях, про що повідомили в ОВА. Розповідаємо, яка є інформація на цей момент.

Що відомо про обстріл Київщини 15 квітня?

Повітряну тривогу у деяких районах Київської області почали оголошувати після 3 ранку 15 квітня. Ударні безпілотники російської армії залетіли до регіону.

Київщина. У повітряному просторі є БпЛА ворога, сили ППО працюють по цілях,

– повідомили в ОВА о 04:06.

Відтак місцеві чули вибухи. На момент публікації атака триває, загроза є також для сусідньої для Київщини Черкаської області. Частина БпЛА, схоже, проривається на Захід через Вінницьку область.

