Київщину атакують "Шахеди": у регіоні працює ППО
- Вночі 15 квітня Київську область атакували ударні безпілотники.
- На це реагували сили ППО та відбивали наліт БпЛА.
Вибухи чули місцеві жителі у Київській області вночі 15 квітня. Це трапилося під час атаки БпЛА ворога.
Сили ППО працюють по цілях, про що повідомили в ОВА. Розповідаємо, яка є інформація на цей момент.
Хронологія атаки Вибухи у Дніпрі та на Одещині, дрони атакують Україну: які області під загрозою
Що відомо про обстріл Київщини 15 квітня?
Повітряну тривогу у деяких районах Київської області почали оголошувати після 3 ранку 15 квітня. Ударні безпілотники російської армії залетіли до регіону.
Київщина. У повітряному просторі є БпЛА ворога, сили ППО працюють по цілях,
– повідомили в ОВА о 04:06.
Відтак місцеві чули вибухи. На момент публікації атака триває, загроза є також для сусідньої для Київщини Черкаської області. Частина БпЛА, схоже, проривається на Захід через Вінницьку область.
Де раніше лунали вибухи цієї доби?
- Серія вибухів прогриміла у Дніпрі. Влада повідомила про пожежу в адміністративній будівлі.
- Раніше вдень ворог атакував місто Суми, зокрема об'єкти цивільної інфраструктури, що призвело до пожеж.
- Також безпілотники ворога вгатили по Черкасах, там загинула дитина і пошкоджені багатоповерхівки.