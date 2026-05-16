Росія атакувала Київщину дронами: в регіоні працювала ППО, є руйнування

Київська область знову зазнала атак ворожих безпілотників, які били по цивільній інфраструктурі та житлових будинках. Протиповітряна оборона знищила частину цілей,.

Про наслідки ворожої атаки розповів начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Що відомо про наслідки атаки на Київську область?

У ніч на 16 травня Київська область знову опинилася під атакою ворожих безпілотників, які цілили по мирних містах і селах, житлових будинках та об'єктах цивільної інфраструктури. Протягом доби в регіоні кілька разів оголошували повітряну тривогу, під час якої працювали сили протиповітряної оборони.

Завдяки роботі ППО частину ворожих цілей було знищено, і, за попередніми даними, серед цивільного населення постраждалих немає.

Водночас наслідки атаки зафіксовано у Вишгородському районі. Там пошкоджено приватний житловий будинок і територію комунального підприємства. Внаслідок ударної хвилі та падіння уламків також зазнали пошкоджень сім транспортних засобів – вантажівки, трактор і легкові автомобілі. На місцях подій одразу почали працювати оперативні служби, які ліквідовують наслідки обстрілу та документують руйнування.

Відомо, що підрозділи проєкту "Чисте небо" за минулу добу на території області знищили понад три десятки ворожих дронів.

Важливо! Експрацівник СБУ Іван Ступак в етері 24 Каналу наголосив, що у 2026 році Росія може використовувати для атак значно більше дронів, ніж за попередній рік. Відомо, що у 2025 році окупанти запустили майже 55 тисяч дронів, що перевищувало показники попереднього року у 5 разів.

Що відомо про російську атаку у ніч на 16 травня?

Росія свідомо продовжує терор українського цивільного населення. Відомо, що у ніч на 16 травня окупанти запустили майже 300 дронів різних типів. Протиповітряна оборона змогла знищити 269 ворожих БпЛА. На жаль, відомо, що в деяких регіонах зафіксовані прямі влучання та падіння уламків.

Одеська область зазнала масованої атаки дронів. В регіоні пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. В Ізмаїльському районі знеструмлено 39 населених пунктів, без електроенергії залишаються понад 22 тисячі абонентів.

Від самого ранку Харків зазнає російських атак. На жаль, у Київському районі уламки дрона впали на дитячий майданчик, а пізніше безпілотник влучив по гаражному кооперативу, внаслідок чого троє чоловіків отримали поранення. Відомо також про пошкодження метрополітену.