Київська ялинка потрапила до топ-15 найкрасивіших у Європі, які рекомендують для туристів
Джерело:European Best Destinations
Напередодні Нового року міжнародна туристична організація European Best Destinations оприлюднила рейтинг найкрасивіших новорічних ялинок Європи. Експерти відзначили київську ялинку та включили столицю України у список міст, які варто відвідати туристам у новорічні свята.
Спеціалісти зазначили, що Київ є ідеальним містом для людей, які шукають снігу, традицій та автентичності. Новорічну ялинку працівники впливової агенції назвали однією з найкрасивіших у Європі.
Дивіться також Кличко у привітальному мультику спустився на Київ на парашуті разом зі Святим Миколаєм
У своїх рекомендаціях представники European Best Destinations вказали, що у столиці України працюватиме кілька різдвяних ярмарків.
Як виглядає головна ялинка України
Ялинка на Софійській / Фото Валентини Поліщук
Експерти з туризму вказали, що ялинка на Софійській – штучна та висотою у 31 метр. Її прикрасили 20 тисячами іграшок українського виробництва, а також багатьма кілометрами гірлянд. Організатори святкової локації використовували гірлянди 5 кольорів – білого, помаранчевого, червоного та холодного блиску. Ними обпутали ялинку ніби зимовою вуаллю.
Рейтинг найкращих ялинок ще не проводили
Головна ялинка Мальти / Фото European Best Destinations
За словами очільника проєкту Folk Ukraine Ігоря Добруцького у коментарі "Сьогодні", ялинка на Софійській площі потрапила до рейтингу рекомендацій для відвідувань іноземними туристами на новорічні свята.
Ялинка у Страсбурзі / Фото European Best Destinations
Головна ялинка України потрапила до переліку разом з новорічними деревами Мальти, Португалії, Франції, Угорщини, Австрії, Чехії, Латвії та одразу кількох ялинок у Німеччині.
Туристам пропонують відвідати ялинку в Лісабоні / Фото European Best Destinations
Рейтинг найкрасивіших ялинок поки що не складали, але Добруцький стверджує, що ялинка має всі шанси опинитися на лідерських позиціях.
Експерти відзначили ялинку в Будапешті / Фото European Best Destinations
Минулого року красуня на Софійській посіла 7 місце серед рейтингу найкрасивіших ялинок Європи.Сайт 24 каналу вітає усіх з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. Дякуємо, що довіряєте – ми разом змінюємо країну на краще