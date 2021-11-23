Київські комунальники раз і назавжди вирішили проблему заїзду водіїв до пішохідної Бессарабки

Оскільки встановлення антипаркувальних майданчиків не вирішило проблему перетворення Бессарабської площі на пішохідну зону, влада Києва почала діяти рішучіше.

Ввечері 22 листопада жителі столиці побачили на Бессарабській площі підйомний кран та вантажівку з бетонними блоками. Їх встановили на заїзді до пішохідної зони.

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В такий рішучий спосіб комунальники не дали водіям заїжджати до забороненої місцевості.

Автовласники демонтували паркувальні стовпчики

Жителі столиці стверджували, що нещодавно після оголошення Бессарабки пішохідною зоною водії самовільно зламали перешкоди та почали масово залишати машини на тротуарі.

Саме реагуючи на таке нахабство водіїв, комунальники вирішили раз і назавжди вирішити проблему.

Відтепер на місці заїзду на площу з'явилися величезні блоки, посунути які без важкої техніки неможливо.

Рух біля Бессарабського ринку стала пішохідною з 9 листопада. Відтоді проїзд від бульвару Тараса Шевченка до Басейної вулиці дозволено лише через вулиці Павла Скоропадського та Велику Васильківську.

Дивіться відео встановлення бетонних блоків на Бессарабській площі у Києві: