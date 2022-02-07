Київські патрульні влаштували дрифт на слизькій дорозі: відео з місця події

Водій службової машини патрульної поліції вирішив здійснити розворот, скориставшись кригою на дорозі. Сталося це вночі 7 лютого на пустій дорозі у Києві.

Момент дрифту від поліцейських виклали у соцмережах. Зняли відео очевидці інциденту, яким, судячи з усього, подібне маневрування від інспекторів було не до вподоби.

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Обурило багатьох як те, що поліцейський нібито виконав трюк зовсім не філігранно, так і доцільність виконання подібних маневрів.

Зробити все без свідків не вдалося

Де саме стався інцидент, наразі невідомо. Правоохоронці, судячи з усього, заїхали на пусту парковку або засніжену ділянку дороги.

Згодом водій зробив щось типу поліцейського розвороту, але без руху назад.

Крім того, поліцейському не вдалося розвернутися на 180 градусів, але контроль над машиною він не втратив.

Як зазначили користувачі у коментарях до відео, подібні розваги цілком могли б призвести до пошкодження автівки, яку б ремонтували за бюджетні кошти.



Київ. Ніч. А потім машини б'ють,

– підписали відео у спільноті dtp.kiev.ua

Дивіться відео дрифту з поліцейськими у Києві:

Не перший випадок дрифту

Крім того, в обговоренні запису кияни зазначили, що поліцейським також іноді хочеться розважатися, тому патрульні іноді дозволяють собі дрифтувати. Так, іноді після снігопадів чи появі ожеледі службові автівки правоохоронців бачать на парковках ТРЦ.