Момент дрифту від поліцейських виклали у соцмережах. Зняли відео очевидці інциденту, яким, судячи з усього, подібне маневрування від інспекторів було не до вподоби.
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Обурило багатьох як те, що поліцейський нібито виконав трюк зовсім не філігранно, так і доцільність виконання подібних маневрів.
Зробити все без свідків не вдалося
- Де саме стався інцидент, наразі невідомо. Правоохоронці, судячи з усього, заїхали на пусту парковку або засніжену ділянку дороги.
- Згодом водій зробив щось типу поліцейського розвороту, але без руху назад.
- Крім того, поліцейському не вдалося розвернутися на 180 градусів, але контроль над машиною він не втратив.
Як зазначили користувачі у коментарях до відео, подібні розваги цілком могли б призвести до пошкодження автівки, яку б ремонтували за бюджетні кошти.
Київ. Ніч. А потім машини б'ють,
– підписали відео у спільноті dtp.kiev.ua
Дивіться відео дрифту з поліцейськими у Києві:
Не перший випадок дрифту
Крім того, в обговоренні запису кияни зазначили, що поліцейським також іноді хочеться розважатися, тому патрульні іноді дозволяють собі дрифтувати. Так, іноді після снігопадів чи появі ожеледі службові автівки правоохоронців бачать на парковках ТРЦ.