Момент дрифта от полицейских выложили в соцсетях. Сняли видео очевидцы инцидента, которым, судя по всему, подобное маневрирование от инспекторов было не по нраву.

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Возмутило многих как то, что полицейский якобы проделал трюк вовсе не филигранно, так и целесообразность выполнения подобных маневров.

Сделать все без свидетелей не удалось

Где именно произошел инцидент, пока неизвестно. Правоохранители, судя по всему, заехали на пустую парковку или заснеженный участок дороги.

Впоследствии водитель сделал что-то типа полицейского разворота, но без движения назад.

Кроме того, полицейскому не удалось развернуться на 180 градусов, но контроль над машиной он не потерял.

Как отметили пользователи в комментариях к видео, подобные развлечения вполне могли бы привести к повреждению машины, которую бы ремонтировали за бюджетные средства.



Киев. Ночь. А потом машины бьют,

– подписали видео в сообществе dtp.kiev.ua

Смотрите видео дрифта с полицейскими в Киеве:

Не первый случай дрифта

Кроме того, в обсуждении записи киевляне отметили, что полицейским также иногда хочется развлекаться, поэтому патрульные иногда позволяют себе скользить. Так, иногда после снегопадов или появления гололеда служебные машины правоохранителей видят на парковках ТРЦ.