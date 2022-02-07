Момент дрифта от полицейских выложили в соцсетях. Сняли видео очевидцы инцидента, которым, судя по всему, подобное маневрирование от инспекторов было не по нраву.
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Возмутило многих как то, что полицейский якобы проделал трюк вовсе не филигранно, так и целесообразность выполнения подобных маневров.
Сделать все без свидетелей не удалось
- Где именно произошел инцидент, пока неизвестно. Правоохранители, судя по всему, заехали на пустую парковку или заснеженный участок дороги.
- Впоследствии водитель сделал что-то типа полицейского разворота, но без движения назад.
- Кроме того, полицейскому не удалось развернуться на 180 градусов, но контроль над машиной он не потерял.
Как отметили пользователи в комментариях к видео, подобные развлечения вполне могли бы привести к повреждению машины, которую бы ремонтировали за бюджетные средства.
Киев. Ночь. А потом машины бьют,
– подписали видео в сообществе dtp.kiev.ua
Смотрите видео дрифта с полицейскими в Киеве:
Не первый случай дрифта
Кроме того, в обсуждении записи киевляне отметили, что полицейским также иногда хочется развлекаться, поэтому патрульные иногда позволяют себе скользить. Так, иногда после снегопадов или появления гололеда служебные машины правоохранителей видят на парковках ТРЦ.