Київські перевізники хочуть підняти ціни за проїзд до 25 гривень: у КМДА відреагували

Представники київських компаній, які надають послуги перевезення пасажирів, подали до КМДА свої пропозиції щодо підвищення тарифів на проїзд. Місцева влада візьме розрахунки до уваги, однак підвищувати проїзд до 20 – 25 гривень точно не будуть.

Про це заявив заступник Віталія Кличка Микола Поворозник. За словами посадовця, поступове підвищення цін стане навантаженням на бюджет Києва, тому, скоріш за все, змінювати тариф будуть одномоментно.

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Змін вартості проїзду жителям столиці слід чекати на початку 2022 року.

Тарифи підвищать через дороге опалення

Чиновник стверджує, що владі Києва доведеться дотувати теплоенергетичний комплекс через те, що місто вирішило не підвищувати тарифи на опалення. Гроші на це братимуть завдяки перегляду цін на проїзд у міському транспорті.

Поворозник наголосив, що собівартість перевезень людей у метро та у наземному транспорті майже не відрізняється. Вибивається з загального рівня лише проїзд в електричці – він коштує місту 71 гривню на особу, тоді як пасажири купують квитки по 6,21 гривні.

У КМДА вирішили, що попри здорожчання пільговий проїзд у громадському транспорті столиці залишиться без змін.



Перевізники просять збільшити вартість проїзду більш ніж на 20 гривень. Але такої вартості однозначно не буде. Ми в будь-якому випадку будемо вивчати їх розрахунки. Набір складових такий: чи зможуть городяни платитимуть такі суми, чи зможе бюджет підтримати перевізників так, як ми це робимо зараз,

– підкреслив Поворозник.

Якою саме буде вартість проїзду в комунальному транспорті, посадовці поки що не знають. Після прорахування економічної обґрунтованості тарифів чиновники почнуть обговорювати ціни з громадськістю.