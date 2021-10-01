Київські поліцейські затримали водія-порушника, який зламав ніс інспектору з паркування
1 жовтня 2021 , 11:56Читать новость на русском
Джерело:поліція Києва
36-річний зловмисник може сісти за ґрати на 5 років за побиття київського комунальника. Зухвалий напад на інспектора з паркування стався на Печерську у Києві 30 вересня.
Власник Skoda Octavia втік з місця події, однак поліцейські швидко встановили його особу. Зловмисника затримали через кілька годин після скоєння злочину.
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Слідчі кваліфікували інцидент як хуліганство.
Можуть засудити до реального терміну ув'язнення
- За даними правоохоронців, вдень 30 вересня власник легковика припаркувався на другій смузі та зупинив рух транспорту на вулиці Генерала Алмазова.
- Це побачив інспектор з паркування, який почав виписувати водію штраф.
- У цей час водій підбіг до комунальника та почав його бити.
Нападником виявився житель Києва 1985 року народження.
Досудове розслідування продовжується. Незабаром чоловіку можуть повідомити про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті, за якою порушили кримінальне провадження, передбачає до 5 років ув'язнення.