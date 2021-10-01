Київські поліцейські затримали водія-порушника, який зламав ніс інспектору з паркування

36-річний зловмисник може сісти за ґрати на 5 років за побиття київського комунальника. Зухвалий напад на інспектора з паркування стався на Печерську у Києві 30 вересня.

Власник Skoda Octavia втік з місця події, однак поліцейські швидко встановили його особу. Зловмисника затримали через кілька годин після скоєння злочину.

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Слідчі кваліфікували інцидент як хуліганство.

Можуть засудити до реального терміну ув'язнення

За даними правоохоронців, вдень 30 вересня власник легковика припаркувався на другій смузі та зупинив рух транспорту на вулиці Генерала Алмазова.

Це побачив інспектор з паркування, який почав виписувати водію штраф.

У цей час водій підбіг до комунальника та почав його бити.

Нападником виявився житель Києва 1985 року народження.

Досудове розслідування продовжується. Незабаром чоловіку можуть повідомити про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті, за якою порушили кримінальне провадження, передбачає до 5 років ув'язнення.