Владелец Skoda Octavia скрылся с места происшествия, однако полицейские быстро установили его личность. Злоумышленника задержали через несколько часов после совершения преступления.

Смотрите также В центре Киева нарушитель жестоко избил инспектора по парковке

Следователи квалифицировали инцидент как хулиганство.

Могут приговорить к реальному сроку заключения

По данным правоохранителей, Днем 30 сентября владелец легковушки припарковался на второй полосе и остановил движение транспорта на улице Генерала Алмазова.

Это увидел инспектор по парковке, который начал выписывать водителю штраф.

В это время водитель подбежал к коммунальщику и начал его бить.

Нападавшим оказался житель Киева 1985 года рождения.

Досудебное расследование продолжается. Вскоре мужчине могут сообщить о подозрении в совершении преступления. Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное производство, предусматривает до 5 лет лишения свободы.