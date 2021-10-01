Власник Skoda Octavia втік з місця події, однак поліцейські швидко встановили його особу. Зловмисника затримали через кілька годин після скоєння злочину.

Дивіться також У центрі Києва порушник жорстоко побив інспектора з паркування

Слідчі кваліфікували інцидент як хуліганство.

Можуть засудити до реального терміну ув'язнення

  • За даними правоохоронців, вдень 30 вересня власник легковика припаркувався на другій смузі та зупинив рух транспорту на вулиці Генерала Алмазова.
  • Це побачив інспектор з паркування, який почав виписувати водію штраф.
  • У цей час водій підбіг до комунальника та почав його бити.

Нападником виявився житель Києва 1985 року народження.

Досудове розслідування продовжується. Незабаром чоловіку можуть повідомити про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті, за якою порушили кримінальне провадження, передбачає до 5 років ув'язнення.