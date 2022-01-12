Київських підприємців попередили про штрафи за неприбраний сніг

Столичні підприємці будуть змушені платити 340 – 1700 гривень штрафу, якщо не прибиратимуть сніг на своїй території.

Такі вимоги передбачені загальними для усієї України правилами благоустрою. Згідно з ними, усі підприємства зобов'язані утримувати територію, якою володіють або користуються, в належному стані. Показово, що ці правила стосуються навіть комунальників.

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За неправильне прибирання теж каратимуть гривнею

Власникам бізнесів слід пам'ятати, що отримати штраф можуть і ті, хто прибирає сніг, але неправильно. Так, відповідальність слід буде нести, якщо сніг вивозитимуть не у спеціально відведене для цього місце, а також якщо у ньому буде інше сміття.

Бізнес скаржиться на перекладання обов'язків

Підприємці можуть відмовитися від самостійного прибирання, однак тоді їм за власні кошти треба укласти з містом спеціальну угоду про надання відповідних послуг комунальниками.

Втім, у деяких районах столиці зазначені вимоги підприємці сприймають як цілковитий абсурд. Адже тротуари біля величезної кількості кіосків, магазинів та торгівельних центрів часто чистять комунальники.

Водночас того ж самого вимагають і від власників комерційних площ, погрожуючи штрафами. Втім, люди не розуміють, чому на них перекладають відповідальність за те, що має організовувати міська влада.

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Таку саму думку озвучив і голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко. Він переконаний, що підприємців вирішили зобов'язати прибирати місто через брак кадрів на комунальних підприємствах.

Там проблема є в тому, що в них 50% персоналу не вистачає. І, фактично, замість того, щоб прибирати, вони перекладають ці проблеми на орендарів або на власників цих приміщень, – пояснив він.

Міська влада закликає киян повідомляти про усі місця, де не прибирається сніг, за номером 1551.