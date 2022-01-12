Такие требования предусмотрены общими для всей Украины правилами благоустройства. Согласно с ними, все предприятия обязаны содержать территорию, которой владеют или пользуются, в надлежащем состоянии. Показательно, что эти правила касаются даже коммунальщиков.

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За неправильную уборку тоже будут наказывать гривной

Владельцам бизнесов следует помнить, что получить штраф могут и те, кто убирает снег, но неправильно. Так, ответственность будет нести, если снег будут вывозить не в специально отведенное для этого место, а также если в нем будет другой мусор.

Обратите внимание! Предприниматели могут отказаться от самостоятельной уборки, однако тогда им за собственные средства надо заключить с городом специальное соглашение о предоставлении соответствующих услуг коммунальщиками.

Бизнес жалуется на перекладывание обязанностей

Впрочем, в некоторых районах столицы указанные требования предприниматели воспринимают как полнейший абсурд. Ведь тротуары возле огромного количества киосков, магазинов и торговых центров часто чистят коммунальщики.

В то же время того же самого требуют и от владельцев коммерческих площадей, угрожая штрафами. Впрочем, люди не понимают, почему на них перекладывают ответственность за то, что должна организовывать городская власть.

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Такое же мнение озвучил и председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. Он убежден, что предпринимателей решили обязать убирать город из-за нехватки кадров на коммунальных предприятиях.

Там проблема есть в том, что у них 50% персонала не хватает. И, фактически, вместо того, чтобы убирать, они перекладывают эти проблемы на арендаторов или на собственников этих помещений, – пояснил он.

Важно! Городские власти призывают киевлян сообщать обо всех местах, где не убирается снег, по номеру 1551.