Кроме того, на улицы столицы вывели 345 единиц специальной техники. Они всю ночь чистили дороги, мосты, тротуары и велодорожки и к утру почти справились с основным объемом работы.

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Предотвратили ледовый коллапс

Коммунальщики работали в усиленном режиме, ведь синоптики спрогнозировали, что после снегопада в Киев придут сильные морозы – ночью отметки термометров будут падать до 15 градусов со знаком минус.

Поэтому, чтобы избежать обледенения на дорожках, пешеходных переходах, остановках общественного транспорта и лестницах, власти выделили для уборки снега 330 работников в составе 52 бригад. Они тщательно обрабатывают указанные зоны противогололедными средствами (для этих нужд их подготовили почти 9 тысяч тонн).

Важно! Для очистки тротуаров и велодорожек специально задействовали 121 единицу спецтехники.

Убирают даже дворы и парки

Также Власти Киева отправили на уборку дворов жилых домов 3,5 тысячи работников коммунальных компаний по управлению, а парков, скверов и других зон отдыха города – тысячу представителей предприятий по содержанию зеленых насаждений. Кроме того, им предоставили 220 единиц техники.

Коммунальщики Киева вышли бороться с последствиями снегопада / Фото КГГА

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