Больше всего движение было затруднено в центре города и на мостах. Однако в целом пробки образовались как на левом, так и на правом берегу столицы.

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В разных районах Киева из-за непогоды образовались пробки / Карта Google Maps

Из-за снега существенно осложнилось движение на обоих берегах столицы / Карта Google Maps

Кто-то проскочил, кто-то застрял

"Красные" участки дороги спутники зафиксировали в районе метро "Житомирская", "Университет", "Демеевская", "Лукьяновская", "Почтовая площадь", на проспекте Леся Курбаса и тому подобное.

Также корреспонденту 24 канала водители рассказали, что дорога от Теремков до Севастопольской площади заняла два часа, тогда как по трассе от Белой Церкви до Киева – всего 30 минут.

Что же до пригородов столицы, то там самая сложная ситуация наблюдалась в Софиевской Борщаговке и Вишневом.

Некоторым горожанам удалось доехать на работу без особых проблем / Карта Google Maps

Пробки возникли и на всех мостах Киева / Карта Google Maps