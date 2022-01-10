Больше всего движение было затруднено в центре города и на мостах. Однако в целом пробки образовались как на левом, так и на правом берегу столицы.
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В разных районах Киева из-за непогоды образовались пробки / Карта Google Maps
Из-за снега существенно осложнилось движение на обоих берегах столицы / Карта Google Maps
Кто-то проскочил, кто-то застрял
"Красные" участки дороги спутники зафиксировали в районе метро "Житомирская", "Университет", "Демеевская", "Лукьяновская", "Почтовая площадь", на проспекте Леся Курбаса и тому подобное.
Также корреспонденту 24 канала водители рассказали, что дорога от Теремков до Севастопольской площади заняла два часа, тогда как по трассе от Белой Церкви до Киева – всего 30 минут.
Что же до пригородов столицы, то там самая сложная ситуация наблюдалась в Софиевской Борщаговке и Вишневом.
Некоторым горожанам удалось доехать на работу без особых проблем / Карта Google Maps
Пробки возникли и на всех мостах Киева / Карта Google Maps