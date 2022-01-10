Найбільше рух був ускладнений у центрі міста та на мостах. Однак загалом корки утворилися як на лівому, так і на правому березі столиці.

За темою Затори від Житомира: як негода скувала рух трасою Київ – Чоп



У різних районах Києва через негоду утворилися затори / Карта Google Maps

Через сніг істотно ускладнився рух на обох берегах столиці / Карта Google Maps

Хтось проскочив, хтось застряг

"Червоні" ділянки дороги супутники зафіксували в районі метро "Житомирська", "Університет", "Деміївська", "Лук'янівська", "Поштова площа", на проспекті Леся Курбаса тощо.

Також кореспонденту 24 каналу водії розповіли, що дорога від Теремків до Севастопольської площі зайняла дві години, тоді як по трасі від Білої Церкви до Києва – лише 30 хвилин.

Що ж до передмість столиці, то там найскладніша ситуація спостерігалася у Софіївській Борщагівці та Вишневому.



Деяким містянам вдалося доїхати на роботу без особливих проблем / Карта Google Maps



Затори виникли і на всіх мостах Києва / Карта Google Maps