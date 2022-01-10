Найбільше рух був ускладнений у центрі міста та на мостах. Однак загалом корки утворилися як на лівому, так і на правому березі столиці.

За темою Затори від Житомира: як негода скувала рух трасою Київ – Чоп

Затори в Києві, негода, снігопад, мапа заторів
У різних районах Києва через негоду утворилися затори / Карта Google Maps

Затори в Києві, негода, снігопад, мапа заторів

Через сніг істотно ускладнився рух на обох берегах столиці / Карта Google Maps

Хтось проскочив, хтось застряг

"Червоні" ділянки дороги супутники зафіксували в районі метро "Житомирська", "Університет", "Деміївська", "Лук'янівська", "Поштова площа", на проспекті Леся Курбаса тощо.

Також кореспонденту 24 каналу водії розповіли, що дорога від Теремків до Севастопольської площі зайняла дві години, тоді як по трасі від Білої Церкви до Києва – лише 30 хвилин.

Що ж до передмість столиці, то там найскладніша ситуація спостерігалася у Софіївській Борщагівці та Вишневому.

Затори в Києві, негода, снігопад, мапа заторів
Деяким містянам вдалося доїхати на роботу без особливих проблем / Карта Google Maps

Затори в Києві, негода, снігопад, мапа заторів
Затори виникли і на всіх мостах Києва / Карта Google Maps