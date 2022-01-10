Крім того, на вулиці столиці вивели 345 одиниць спеціальної техніки. Вони всю ніч чистили дороги, мости, тротуари та велодоріжки і до ранку майже впоралися з основним обсягом роботи.

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Запобігли льодовому колапсу

Комунальники працювали в посиленому режимі, адже синоптики спрогнозували, що після снігопаду в Київ прийдуть сильні морози – вночі позначки термометрів знижуватимуться до 15 градусів зі знаком мінус.

Тому, аби уникнути обледеніння на доріжках, пішохідних переходах, зупинках громадського транспорту та сходах, влада виділила для прибирання снігу 330 працівників у складі 52 бригад. Вони ретельно обробляють зазначені зони протиожеледними засобами (для цих потреб їх підготували майже 9 тисяч тонн).

Важливо! Для очистки тротуарів та велодоріжок спеціально задіяли 121 одиницю спецтехніки.

Прибирають навіть двори та парки

Також влада Києва відправила на прибирання дворів житлових будинків 3,5 тисячі працівників комунальних компаній з керування, а парків, скверів та інших відпочинкових зон міста – тисячу представників підприємств з утримання зелених насаджень. Крім того, їм надали 220 одиниць техніки.

Комунальники Києва вийшли боротися із наслідками снігопаду / Фото КМДА

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