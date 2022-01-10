Крім того, на вулиці столиці вивели 345 одиниць спеціальної техніки. Вони всю ніч чистили дороги, мости, тротуари та велодоріжки і до ранку майже впоралися з основним обсягом роботи.
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Запобігли льодовому колапсу
Комунальники працювали в посиленому режимі, адже синоптики спрогнозували, що після снігопаду в Київ прийдуть сильні морози – вночі позначки термометрів знижуватимуться до 15 градусів зі знаком мінус.
Тому, аби уникнути обледеніння на доріжках, пішохідних переходах, зупинках громадського транспорту та сходах, влада виділила для прибирання снігу 330 працівників у складі 52 бригад. Вони ретельно обробляють зазначені зони протиожеледними засобами (для цих потреб їх підготували майже 9 тисяч тонн).
Прибирають навіть двори та парки
Також влада Києва відправила на прибирання дворів житлових будинків 3,5 тисячі працівників комунальних компаній з керування, а парків, скверів та інших відпочинкових зон міста – тисячу представників підприємств з утримання зелених насаджень. Крім того, їм надали 220 одиниць техніки.
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