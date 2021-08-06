Київський будинок "Квіти України" внесли до реєстру державних пам’яток

Будинок "Квіти України", який намагались знищити забудовники, внесли до реєстру державних пам’яток. Відтепер унікальну споруду у Києві, що на Січових стрільців, 49, не можна взагалі чіпати.

Міністр культури зазначив, що наказ про внесення будинку до реєстру вже підписаний. Тепер "Квіти" – офіційно є пам'яткою архітектури, монументального мистецтва місцевого значення.

Інша історія У Києві зникла металева хвіртка зі склепу на Байковому цвинтарі: їй понад 100 років

Не можна перебудовувати та руйнувати

Будівлі надано охоронний статус. Це означає, що її не можна зруйнувати або перебудувати.

Дякую киянам за небайдужість та готовність відстоювати історичний вигляд міста,

– написав Ткаченко.

Що передувало цьому

Нагадаємо, що 3 серпня КМДА повідомила по те, що цей будинок надали статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини. Це рішення місцевої влади було необхідно, згідно із законом, для завершення процедури внесення у державний реєстр пам’яток.

Ледве не зруйнували

12 липня забудовник почав демонтаж будівлі. Втім, громадські активісти зупинили роботу.

Пізніше в КМДА зазначили, що компанія не мала прав починати розбирати будівлю. Суд наклав арешт на "Квіти".

У чому унікальність будівлі

Будівлю придбали два приватні інвестори, які представляють іноземний фонд інвестицій. На місці будівлі планували побудувати офісний центр.

До 2000-х років у споруді, крім найбільшого в Києві магазину квітів, містилися:

оранжерея

виставкова зала

дослідна база

гуртки з флористики

адміністративні й складські приміщення

Кияни вважають цю споруду унікальною, побудованою у стилі модернізм у 80-х роках минулого століття. Проєкт отримав нагороду Спілки архітекторів України, як найкращий архітектурний твір.