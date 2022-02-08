У київській школі створили методички на випадок нападу Росії

В одному з навчальних закладів середньої освіти у Києві розробили план дій у випадку повномасштабної військової агресії з боку російських окупантів. Методички з вказівками розповсюдили серед дітей та їх батьків.

Підготуватися до надзвичайної ситуації вирішили у школі, яку відвідує донька телеведучої Тетяни Даниленко. У методичці вказали універсальний рецепт безпеки, а у самому закладі підготували все необхідне для перебування дітей в укритті.

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За словами журналістки, сумки з пледами, їжею, яка не псується, а також радіоприймачі у школі закупили ще у січні 2022.

Краще бути готовими

Телеведуча зазначила, що у школі серйозно, але без паніки поставилися до можливого нападу Росії.

Вчитель історії, який курує старшу школу, підкреслив, що навіть якщо повномасштабна агресія малоймовірна, краще бути готовим до неї, а не ігнорувати небезпеку.

Педагоги визначили між собою, хто та скільки часу зможе залишатися в укриттях, а також домовилися про дії у випадку зникнення зв'язку.

8 лютого батьки учнів школи отримали інструкції, які розробляли у школі впродовж січня.



Батькам розіслали детальний план, що і як робити на всі випадки, зокрема, якщо зник будь-який зв‘язок. Усе було повідомлено настільки переконливо, детально, зрозуміло і спокійно, що залишилося тільки одне питання: що заважало державі за 8 років розумно підготувати націю?

— написала Даниленко.

Викладати методичку у відкритий доступ журналістка відмовилася, пославшись на те, що у ній є особисті дані.

Що відомо про загрозу повномасштабного вторгнення Росії

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Західні ЗМІ та дипломати активно говорять про ймовірність нападу російських військ на Україну з січня. Про підготовку Росії до повномасштабного російського вторгнення та захоплення багатьох великих населених пунктів казали ще у жовтні 2021 року. Саме з цього моменту російські терористи почали активно нарощувати війська біля кордонів з Україною. Зокрема – з боку Білорусі. Реагуючи на ймовірне вторгнення, західні партнери Києва почали постачання летальної зброї оборонного типу.

Крім того, у США підготували експортні санкції проти Москви. Новий пакет обмежень може зашкодити промисловості Росії, а також заблокувати роботу банківського сектору.