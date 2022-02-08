Підготуватися до надзвичайної ситуації вирішили у школі, яку відвідує донька телеведучої Тетяни Даниленко. У методичці вказали універсальний рецепт безпеки, а у самому закладі підготували все необхідне для перебування дітей в укритті.

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За словами журналістки, сумки з пледами, їжею, яка не псується, а також радіоприймачі у школі закупили ще у січні 2022.

Краще бути готовими

Телеведуча зазначила, що у школі серйозно, але без паніки поставилися до можливого нападу Росії.

Вчитель історії, який курує старшу школу, підкреслив, що навіть якщо повномасштабна агресія малоймовірна, краще бути готовим до неї, а не ігнорувати небезпеку.

Педагоги визначили між собою, хто та скільки часу зможе залишатися в укриттях, а також домовилися про дії у випадку зникнення зв'язку.

8 лютого батьки учнів школи отримали інструкції, які розробляли у школі впродовж січня.



Батькам розіслали детальний план, що і як робити на всі випадки, зокрема, якщо зник будь-який зв‘язок. Усе було повідомлено настільки переконливо, детально, зрозуміло і спокійно, що залишилося тільки одне питання: що заважало державі за 8 років розумно підготувати націю?

— написала Даниленко.

Викладати методичку у відкритий доступ журналістка відмовилася, пославшись на те, що у ній є особисті дані.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Що відомо про загрозу повномасштабного вторгнення Росії

Західні ЗМІ та дипломати активно говорять про ймовірність нападу російських військ на Україну з січня. Про підготовку Росії до повномасштабного російського вторгнення та захоплення багатьох великих населених пунктів казали ще у жовтні 2021 року. Саме з цього моменту російські терористи почали активно нарощувати війська біля кордонів з Україною. Зокрема – з боку Білорусі. Реагуючи на ймовірне вторгнення, західні партнери Києва почали постачання летальної зброї оборонного типу.

Крім того, у США підготували експортні санкції проти Москви. Новий пакет обмежень може зашкодити промисловості Росії, а також заблокувати роботу банківського сектору.