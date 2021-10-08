Київський таксист вигнав пасажира з яблуком: у мережі обговорюють гучне відео

У мережі набуло розголосу суперечливе відео з нібито київським таксистом Uber. Він вигнав пасажира, який почав їсти у салоні авто яблуко. Ролик опублікували 8 жовтня. Судячи з кадрів, інцидент трапився на бульварі Шевченка у столиці.

Думки користувачів з приводу зафільмованого конфлікту розділилися. Одні вважають, що відео – взагалі постановка, інші підтримують водія, а ще дехто зайняв сторону пасажира.

Актуально В Ірпені таксист заступився за вагітну жінку й отримав удари ножем у груди та живіт

Яблуко розбрату

Пасажир сів у таксі й одразу почав гризти яблуко.

Водій зробив йому зауваження, сказавши, що їсти в авто не варто.

Клієнт заперечив, бо, на його думку, таке правило ніде не записано.

Власник авто наполіг, аби поїздка завершилася.

Однак чоловік з яблуком відмовився виходити з авто й почав сперечатися зухвалим тоном.



Водій забризкав обличчя пасажира невідомою речовиною з балончика / Скриншот відео

Сварка перейшла у "гарячу" фазу

Зрештою водій вийшов на вулицю і відчинив пасажирські двері. Натомість пасажир був певний, що той йому нічого не зробить, і вимагав викликати поліцію.

Після погрози водія застосувати газовий балончик чоловік таки залишив авто. Виходячи, він нібито обізвав таксиста "хамлом". Далі на кадрах видно, як власник машини бризкає клієнту в очі з балончика.

Редакція 24 каналу написала в службу підтримки Uber, аби розібратися в ситуації, і обов'язково поінформує читачів, якщо з'ясує деталі.

Таксист у столиці побив іноземок: схожий випадок

На Печерську водій таксі, який віз двох літніх італійок, побив одну із них. Від удару в жінки злетіли окуляри і залишився синець на лікті. Крім того, чоловік намотував кола навколо готелю іноземок, аби ті більше заплатили йому.

Київський водій таксі вигнав пасажира через яблуко: відео