Потерпілого 50-річного водія доправили до лікарні. Що ж до нападника, то його на місці злочину затримали правоохоронці.

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Підозрюваного в пораненні таксиста затримали на місці злочину / Фото поліції Київської області

Допомагав жінці й ледь не поплатився життям

Вагітна 44-річна жінка переїжджала з квартири на вулиці Українській й викликала таксі.

Водій вирішив допомогти їй перенести речі до авто.

Чоловік почув, як невдоволений 67-річний господар житла почав лаяти жінку матами і виявляти агресію.

Таксист зробив йому зауваження, за що отримав удари ножем.



Квартира, власник якої напав на таксиста / Фото поліції Київської області

Неврівноваженому світить в'язниця

Поліцейські вже відкрили кримінальне провадження за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження. Тепер агресивний чоловік може сісти ґрати на 5 – 8 років.

Вулиця Українська, де було скоєна напад на таксиста / Карта Google Maps

Ще один небайдужий таксист

У Херсоні таксист дивом врятував жінку та її 6-річного сина із охопленої вогнем квартири. Чоловік якраз проїжджав повз і помітив пожежу. Родина вже спала, коли через коротке замикання спалахнув телевізор.

Текст публікації поліції Київської області:

Зробив зауваження за поведінку та отримав ножем у груди: поліцейські Київщини затримали чоловіка за напад на таксиста

44-річна вагітна жінка викликала таксі ,аби перевезти речі з одного помешкання до іншого. Таксист вирішив допомогти клієнтці, однак, коли зайшов до квартири, побачив іншого чоловіка, який по відношенню до жінки агресивно себе поводив. Таксист зробив йому зауваження, однак господар схопив до рук ніж та завдав удару в груди таксисту.

50-річного потерпілого чоловіка доставлено до місцевої лікарні.

Прибувши на місце події, правоохоронці Бучанського районного управління поліції встановили, що вагітна жінка винаймала квартиру в одному із будинків по вулиці Українська та мала намір виїхати з нього. Таксист, який погодився допомогти жінці перенести речі до авто, почув, що невдоволений господар ображав її нецензурною лайкою. Чоловік зробив зауваження, однак 67-річний господар квартири не зреагував та зчинив бійку, під час якої завдав ножових поранень у живіт та груди таксисту.

Поліцейські затримали зловмисника відповідно до статті 208 Кримінального процесульного кодексу України.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років позбавлення волі.