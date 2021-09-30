Інцидент трапився у ніч проти 28 вересня на вулиці Пилипа Орлика. Виклик про пожежу надійшов до рятувальників вночі, о 1:25.

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Потерпілі мати та син – у лікарні

У ДСНС уточнили, що пожежа спалахнула у кімнаті квартири одноповерхового житлового будинку. Загорілися домашні речі в одній з кімнат. Вогнеборці врятували 39-річну мати та 6-річного сина. Їх госпіталізували у стані середньої важкості. Вже о 02:50 ліквідування вдалося ліквідувати. Ймовірно, що пожежа сталася через коротке замикання електромережі.



Шматки обгорілого паперу біля будинку / Фото "Новий день"

Врятувала реакція таксиста

За інформацією місцевого видання "Новий день", загорівся телевізор, підключений до мережі. Мати з сином на той момент вже спали. Батька вдома не було. Він працює у нічну зміну, тож якраз перебував на чергуванні. Потерпілі наковталися диму, але їхньому життю нічого не загрожує.

Жінку з дитиною врятувала небайдужість місцевого таксиста. Проїжджаючи повз, він помітив у вікні будинку дим та вогонь. Чоловік зупинився, аби викликати екстрені служби. Водночас, як пишуть у соцмережах, він стукав у вікна будинку й гукав інших людей. У місцевому ДСНС підтвердили, що саме реакція таксиста відіграла ключову роль у порятунку.

Цікаво! Ім'я таксиста наразі невідоме. Втім, у ДСНС Херсонщини пообіцяли розшукати чоловіка, дії якого врятували життя матері й дитини.