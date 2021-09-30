Инцидент произошел в ночь на 28 сентября на улице Филиппа Орлика. Вызов о пожаре поступил к спасателям ночью, в 1:25.

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Пострадавшие мать и сын – в больнице

В ГСЧС уточнили, что пожар вспыхнул в комнате квартиры одноэтажного жилого дома. Загорелись домашние вещи в одной из комнат. Пожарные спасли 39-летнюю мать и 6-летнего сына. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести. Уже в 02:50 пожар удалось ликвидировать. Вероятно, что пожар произошел из-за короткого замыкания электросети.



Куски обгоревшей бумаги возле дома / Фото "Новый день"

Спасла реакция таксиста

По информации местного издания "Новый день", загорелся телевизор, подключенный к сети. Мать с сыном на тот момент уже спали. Отца дома не было. Он работает в ночную смену, поэтому как раз находился на дежурстве. Пострадавшие наглотались дыма, но их жизни ничего не угрожает.

Женщину с ребенком спасло неравнодушие местного таксиста. Проезжая мимо, он заметил в окне дома дым и огонь. Мужчина остановился, чтобы вызвать экстренные службы. В то же время, как пишут в соцсетях, он стучал в окна дома и звал других людей. В местном ГСЧС подтвердили, что именно реакция таксиста сыграла ключевую роль в спасении.

Интересно! Имя таксиста пока неизвестно. Впрочем, в ГСЧС Херсонской области пообещали разыскать мужчину, действия которого спасли жизнь матери и ребенка.