Київського стрільця ліквідували під час затримання
Стрільця, який відрив стрілянину вдень 18 квітня у Голосіївському районі Києва, ліквідували під час затримання. Нападник вбив та поранив людей.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Що відомо про стрілянину у Києві?
Спочатку чоловік відкрив стрілянину по людях просто посеред вулиці. Згодом вдерся у супермаркет, де взяв людей у заручники.
На місце прибули спецпризначенці КОРДу Нацполіції та провели штурм магазину.
Той захопив у заручники людей та стріляв у поліцейських під час затримання. Перед цим з ним намагалися сконтактувати перемовники,
– повідомив глава МВС Клименко.
Але перемовини пройшли марно, стрільця ліквідували.
Відомо, що через цього дії є загиблі та поранені.
Мер Кличко о 18:17 уточнив, що є 10 постраждалих, серед них дитина. А згодом генпрокурор Кравченко додав, що 4 людини загинули.
Інші деталі стрілянини
- Відомо, що чоловік відкрив стрілянину з автомата. Інцидент стався на столичній Деміївці.
- Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник.
- ЗМІ встановили, що стрільцем є Васильченков Дмитро Васильович 1968 року народження. Він народився в Москві, мав громадянство України. Раніше проживав у Бахмуті Донецької області, а згодом – у Голосіївському районі Києва.