Київського стрільця ліквідували під час затримання

Стрільця, який відрив стрілянину вдень 18 квітня у Голосіївському районі Києва, ліквідували під час затримання. Нападник вбив та поранив людей.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Дивіться також Стрілянина у Києві: серед поранених – дитина, є загиблі

Що відомо про стрілянину у Києві?

Спочатку чоловік відкрив стрілянину по людях просто посеред вулиці. Згодом вдерся у супермаркет, де взяв людей у заручники.

На місце прибули спецпризначенці КОРДу Нацполіції та провели штурм магазину.

Той захопив у заручники людей та стріляв у поліцейських під час затримання. Перед цим з ним намагалися сконтактувати перемовники,

– повідомив глава МВС Клименко.

Але перемовини пройшли марно, стрільця ліквідували.

Відомо, що через цього дії є загиблі та поранені.

Мер Кличко о 18:17 уточнив, що є 10 постраждалих, серед них дитина. А згодом генпрокурор Кравченко додав, що 4 людини загинули.

