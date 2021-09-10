У київському Комфорт Тауні невідомі розкидали ковбасу з отрутою для тварин
Джерело:фейсбук Argentina Argentina
Мешканці житлового комплексу закритого типу скаржаться на спроби догхантерів труїти домашніх собак. Шматки ковбаси з пігулками всередині знайшли вранці 10 вересня на території Комфорт Тауну у Києві.
Як зазначили жителі житлового комплексу, встановити, чи є пігулки отруйними, встановити неможливо. Оскільки невідомий хитрістю зумів забрати "пригощання" після розголосу.
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Втім, одну пігулку все ж таки змогли відправити на експертизу.
Один пес встиг з'їсти
- Як розповіла у фейсбуці користувачка з нікнеймом Argentina Argentina, шматки ковбаси з пігулками побачили співробітники кафе, яке розташоване неподалік. Вони ж викликали поліцію та звернулися до ЖЕКу, аби отримати відео з камер спостереження.
- Інформація про небезпечну знахідку миттєво розповсюдилася соцмережами.
- Через це невідомий до приїзду копів побіг до кафе та забрав всю знайдену ковбасу під приводом того, що віднесе її на експертизу.
Втім, собака однієї з місцевих мешканок встиг пожувати шмат ковбаси. У тварини відібрали їжу та вкололи їй антидот. Вона перебуває під наглядом.
Таблетку з ковбаси відправили спеціалістам.
На території ЖК Комфорт Таун немає бездомних собак – це цілеспрямоване посягання на домашніх улюбленців. Коли ви бачите і читаєте про те, як жорстокі з безхатьками, і думаєте, що вас і вашу домашню й улюблену собаку це не торкнеться, так ось, це стосується кожного,
– підкреслила жінка.
У поліції, за словами жителів ЖК, довго не хотіли реагувати на інцидент. Згодом, завдяки колективним зверненням, правоохоронці все ж прибули на місце інциденту. Однак невідомо, чи порушили слідчі кримінальну справу.