У київському Комфорт Тауні невідомі розкидали ковбасу з отрутою для тварин

10 вересня 2021 , 21:23
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Джерело:

фейсбук Argentina Argentina

Мешканці житлового комплексу закритого типу скаржаться на спроби догхантерів труїти домашніх собак. Шматки ковбаси з пігулками всередині знайшли вранці 10 вересня на території Комфорт Тауну у Києві.

Як зазначили жителі житлового комплексу, встановити, чи є пігулки отруйними, встановити неможливо. Оскільки невідомий хитрістю зумів забрати "пригощання" після розголосу.

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Втім, одну пігулку все ж таки змогли відправити на експертизу.

Один пес встиг з'їсти

  • Як розповіла у фейсбуці користувачка з нікнеймом Argentina Argentina, шматки ковбаси з пігулками побачили співробітники кафе, яке розташоване неподалік. Вони ж викликали поліцію та звернулися до ЖЕКу, аби отримати відео з камер спостереження.
  • Інформація про небезпечну знахідку миттєво розповсюдилася соцмережами.
  • Через це невідомий до приїзду копів побіг до кафе та забрав всю знайдену ковбасу під приводом того, що віднесе її на експертизу.

Втім, собака однієї з місцевих мешканок встиг пожувати шмат ковбаси. У тварини відібрали їжу та вкололи їй антидот. Вона перебуває під наглядом. 

Таблетку з ковбаси відправили спеціалістам.


На території ЖК Комфорт Таун немає бездомних собак – це цілеспрямоване посягання на домашніх улюбленців. Коли ви бачите і читаєте про те, як жорстокі з безхатьками, і думаєте, що вас і вашу домашню й улюблену собаку це не торкнеться, так ось, це стосується кожного,
– підкреслила жінка.

У поліції, за словами жителів ЖК, довго не хотіли реагувати на інцидент. Згодом, завдяки колективним зверненням, правоохоронці все ж прибули на місце інциденту. Однак невідомо, чи порушили слідчі кримінальну справу.

Автор: Олексій Чибісов