У київському метро розповіли, скількох людей зможуть прийняти у випадку нападу Росії
Джерело:"Сьогодні"
Станції столичної підземки будуть відкритими для людей лише у перші 10 хвилин після ймовірного наступу військ окупантів. По закінченню цього часу всередину не пустять нікого.
За словами заступниці керівника підземки Наталії Макогон, не зможуть врятувати киян лише 6 наземних станцій. Всі інші 40 перебувають у бойовій готовності з 2014 року.
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Розміщувати людей у випадку настання критичної ситуації на перонах станцій, але у разі необхідності для цього використають й тунелі.
Метро розраховане на укриття 80 тисяч людей
- За словами чиновниці, мешканці столиці, яким пощастило вчасно дістатися до метро, мають слухати вказівки працівників підземки або залучених до виконання робіт служб.
- за допомогою тунелів кияни зможуть дістатися до іншої зупинки підземки, якщо виходи будуть заблоковані.
- Кожна зі станцій метрополітену зможе прийняти до 2 тисяч киян, але лише на 48 годин, оскільки саме на стільки людям вистачить кисню.
- З собою в укриття потрібно взяти документи, теплі речі, ліки, воду та їжу, оскільки забезпечення цим не буде.
- За порядком на самих станціях мають стежити поліцейські.
Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.
Людина з собою бере теплі речі, воду, бутерброд. Цим не забезпечуватимуть. В разі необхідності розконсервовуються санітарні частини, які безпосередньо передбачені для цивільної оборони,
– підкреслила Макогон.
Головне про загрозу повномасштабного вторгнення Росії
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