У київському метро розповіли, скількох людей зможуть прийняти у випадку нападу Росії

Станції столичної підземки будуть відкритими для людей лише у перші 10 хвилин після ймовірного наступу військ окупантів. По закінченню цього часу всередину не пустять нікого.

За словами заступниці керівника підземки Наталії Макогон, не зможуть врятувати киян лише 6 наземних станцій. Всі інші 40 перебувають у бойовій готовності з 2014 року.

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Розміщувати людей у випадку настання критичної ситуації на перонах станцій, але у разі необхідності для цього використають й тунелі.

Метро розраховане на укриття 80 тисяч людей

За словами чиновниці, мешканці столиці, яким пощастило вчасно дістатися до метро, мають слухати вказівки працівників підземки або залучених до виконання робіт служб.

за допомогою тунелів кияни зможуть дістатися до іншої зупинки підземки, якщо виходи будуть заблоковані.

Кожна зі станцій метрополітену зможе прийняти до 2 тисяч киян, але лише на 48 годин, оскільки саме на стільки людям вистачить кисню.

З собою в укриття потрібно взяти документи, теплі речі, ліки, воду та їжу, оскільки забезпечення цим не буде.

За порядком на самих станціях мають стежити поліцейські.



Людина з собою бере теплі речі, воду, бутерброд. Цим не забезпечуватимуть. В разі необхідності розконсервовуються санітарні частини, які безпосередньо передбачені для цивільної оборони,

– підкреслила Макогон.

Головне про загрозу повномасштабного вторгнення Росії

Західні ЗМІ та дипломати активно говорять про ймовірність нападу російських військ на Україну. Про підготовку Росії до повномасштабного російського вторгнення та захоплення багатьох великих населених пунктів казали ще у жовтні 2021 року. Саме з цього моменту російські терористи почали активно нарощувати війська біля кордонів з Україною. В тому числі – з боку Білорусі.

На тлі інформації розвідок західні партнери офіційного Києва почали постачання летальної зброї оборонного типу. Нещодавно у Білому домі підтвердили, що США готують експортні санкції проти Кремля. Новий пакет обмежень може зашкодити промисловості Росії, а також заблокувати роботу банківського сектору.

25 січня Володимир Зеленський вчергове звернувся до українців. Президент наголосив, що приводів для паніки немає і ситуація на кордоні контрольована нашими бійцями.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.