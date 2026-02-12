З 10 000 подарованих метро Києва стільців залишилася чверть: решта або зламалися, або їх вкрали

"Київський метрополітен" планує закупити 4460 розкладних стільців. Їх передадуть на станції, які слугують укриттями під час тривог.

Раніше метрополітену передавали 10 тисяч стільців, але більшість з них зникла. Про це повідомляє видання "Хмарочос".

Куди поділися стільчики з київського метро?

КП "Київський метрополітен" має намір придбати 4 460 складних стільців для підземних станцій, які під час повітряних тривог виконують функцію укриттів.

Із 10 тисяч стільців, переданих у 2023 році Міжнародною організацією з міграції як гуманітарна допомога, нині залишилося приблизно 2 400. Інші або зламалися, або їх вкрали. Ті поставки включали також ковдри та подушки. Тепер же йдеться про закупівлю за кошти самого підприємства.

Довідка: 46 підземних станцій столичного метро працюють як укриття цілодобово. Водночас не всі райони Києва мають доступ до метро.

У жовтні 2025 року Київрада спрямувала 483 мільйонів гривень на облаштування 500 мобільних укриттів. Проте наразі встановлено лише одне – на Лісовому масиві, на вулиці Мілютенка, 19.

