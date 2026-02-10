Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

На яку допомогу претендують кияни?

Так, рішення про матеріальну допомогу постраждалим киянам ухвалила Київрада на засіданні 10 лютого.

Депутати мають ухвалити рішення щодо надання одноразової матеріальної допомоги в розмірі 40 тисяч гривень киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах у результаті аварії на інженерних мережах (водо- та теплопостачання). Через що пошкодження отримало їх житло,

– анонсував мер.

За словами Кличка, компенсація передбачена для випадків, коли аварії стали наслідком ворожих атак на київську інфраструктуру.

Марина Хонда, заступниця голови КМДА, роз'яснила, за яких обставин виплачуватиметься компенсація і який пакет документів потрібно зібрати заявникам. За її словами, на допомогу у 40 тисяч можуть претендувати містяни, чиє житло постраждало через аварії на інженерних мережах внаслідок ворожих обстрілів, починаючи з 1 січня цього року.

Йдеться про випадки, коли через пошкодження водо- або теплопостачання, пориви труб чи підтоплення квартир люди змушені терміново приводити житло до ладу, щоб знову мати безпечні та придатні для життя умови,

– пояснила посадовиця.

Хонда наголосила, що малозабезпечені кияни, які отримують державну соцдопомогу й постраждали від ворожих ударів, крім 40 тисяч гривень зможуть отримати ще одну виплату – у розмірі прожиткового мінімуму.

Щоб отримати матеріальну допомогу, власник або один із співвласників пошкодженої квартири повинен звернутися до Департаменту соціальної та ветеранської політики із заявою та пакетом документів:

паспорт та ІПН;

підтвердження права власності;

довідку від керуючої компанії, ОСББ або ЖБК про пошкодження мереж;

банківські реквізити для виплати.

Крім цього, подати заяву можна і особисто за адресою: вул. Любомира Гузара, 7, каб. 116, або електронною поштою – social@kyivcity.gov.ua.

До слова, Київрада виділила ще 300 мільйонів гривень на ремонт житла киян, зруйнованого через атаки на столицю, повідомив Кличко.